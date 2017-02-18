بحضور واسع من السلطة المحلية وقيادات المقاومة والجيش ..

المجلس الثوري بتعز يقيم احتفالية تكريم شهيدات ثورة فبراير و أول شهدائها

2017-02-18م الساعة 20:06

التغيير – تعز:

اقام المجلس الثوري بتعز صباح اليوم السبت وبمناسبة إحتفالات شعبنا بالذكرى السادسة لثورة الحادي عشر من فبرايرحفلآ لتكريم شهيدات ثورة فبراير واول شهدائها مازن البذيجي.

و في الحفل القيت عدة كلمات ومنها كلمة السلطة المحلية للشيخ عارف جامل وكيل المحافظة، وكلمة المقاومة القاها الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس مجلس تنسيق المقاومة عبرالهاتف ، كلمة الجيش الوطني القاها العميد ركن عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء 17، تحدثوا فيها عن اهمية ثورة فبرايرودرها في تخليص اليمن من الحكم الفردي المستبد ودور الشباب في حمل لواء الثورة وحظورهم الواسع في شتى الساحات والميادين.

كما تخلل الحفل العديدمن الكلمات والاناشيد المعبرة وسط حضور نوعي لعدد من قيادات الاحزاب والمقاومة والمنظمات والدكاترة والصحفيين والإعلاميين..

وجرى في ختام الحفل تكريم اسرة الشهيد مازن البذيجي واسرشهيدات ثورة 11فبراير ومنظمة خلود ومؤسسة رعاية لرعاية اسر الشهداءوالجرحى على جهودهم

بدورها، منحت السلطة المحلية للمحافظة المجلس الثوري درع المحافظة وذلك لجهودهم الإستثنائية في خدمة الثورة وتحقيق اهدافها. وتسلم الدرع الدكتور طالب غشام رئيس المجلس الثوري

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