مؤسسة سبل القطرية تواصل تنفيذ مشاريعها الإغاثية بصبر الموادم في تعز

2017-02-19م الساعة 16:03

التغيير- صنعاء:

واصلت مؤسسة سبل الخيرية التنموية القطرية -أحد شركاء ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز- تنفيذ مشاريعها الإغاثية للمتضررين في مديرية صبر الموادم جنوبي مدينة تعز، بتمويل من فاعل خير (الخزرجي) بدولة قطر.

ووزعت المؤسسة 306 سلة غذائية للمتضررين في عزلة الجبة بمديرية صبر الموادم واستفاد منها نحو 1836 فرد من اليتامى والأرامل والمعدمين وأسر ضحايا الحرب.

مدير مؤسسة سبل في تعز، عادل سعيد، ثمن دور رجل الخير والعطاء من دولة قطر (الخزرجي) على العمل الإغاثي الذي يقدمه للمتضرربن في تعز وآخرها المشروع الذي استهدف عدد 6 من قرى عزلة الجبة.

بدوره، أشاد رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية-تعز، الدكتور عبدالكريم شمسان، بالأدوار الإنسانية المختلفة التي تقدمها مؤسسة سبل التنموية في سبيل إغاثة المتضررين والنازحين من مناطق المواجهات المسلحة في تعز.

مقدما شكره للمؤسسة ممثلة بالشيخ عبدالعزيز آل ثاني وكافة العاملين فيها، و لفاعل الخير (الخزرجي)، آملاً في الوقت ذاته استمرارهم في دعم مشاريع الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المتضررين جراء الحرب في المحافظة.

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