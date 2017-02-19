انفجارات تهز العاصمة صنعاء.. وتحليق مستمر لطيران التحالف
قبل 1 ساعة, 27 دقيقة

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2017-02-19م الساعة 20:32

التغيير – صنعاء:

شنت طائرات التحالف العربي، التي تقودها السعودية، غاراتها على مواقع للميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وافاد شهود عيان ان "غارات التحالف استهدفت مخازن للاسلحة تتبع الميليشيات الانقلابية في كلية الطيران بالعاصمة صنعاء، الواقعة في شارع الستين الغربي، وانه شوهد السنة اللهب تتصاعد من المكان المستهدف.

ولا يزال طيران التحالف العربي يحلق بكثافة على سماء العاصمة صنعاء:

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