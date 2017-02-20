فتح يدين اختطاف المليشيا لـ12 موظفا في المكتب النرويجي بالحديدة

2017-02-20م الساعة 10:53

التغيير – صنعاء:

دان وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اختطاف مليشيا الحوثي وصالح الانقلاب، 12 موظفاً يعملون لدى المجلس النرويجي للاجئين، منذ اكثر من ثلاثة أيام، واقتيادهم الى جهة مجهولة.

وأوضح فتح ان المليشيا الانقلابية داهمت مكتب المجلس النرويجي للاجئين في مديرية "الحالي" بمحافظة الحديدة، واختطفت العاملين فيه، في عملية إجرامية منافية لكافة القوانين الدولية والانسانية..مطالباً بسرعة الافراج عنهم محملاً المليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عما قد يلحقهم من ضرر.

ودعا فتح المنظمات الدولية والاممية الى ادانة واضحة لمثل هذه الاعمال التي تقوم بها المليشيا وفضحها امام الرأي العالمي والدولي..مؤكدا أن المليشيا بمثل هذه الاعمال تعيق الجهود الاغاثية التي تقوم بها الدول والمنظمات الانسانية للشعب اليمني.

ولفت الى ان المليشيا لم تكتف باحتجاز المساعدات الاغاثية بل قامت باختطاف العاملين في المنظمات الدولية، وتهديد حياتهم، في اطار أعمالهم الإرهابية..مطالباً المنظمات الدولية بالضغط على المليشيا الانقلابية لايقاف احتجاز ومصادرة المساعدات الاغاثية وفك الحصار الجائر الذي تفرضه على المحافظات كي تتمكن المنظمات المانحة من ايصال المساعدات الاغاثية والانسانية الى مستحقيها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

واكد فتح ان دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بجهود كبيرة في تقديم المساعدات والمعونات لابناء الشعب اليمني، الا ان المليشيا تعيق وتعرقل ايصال المساعدات الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأشار الى ان اللجنة العليا للاغاثة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية والحكومة، تقوم بالتنسيق مع كافة الدول المانحة لايصال المساعدات الاغاثية الى كافة المحافظات، الا ن المليشيا تتعمد مصادرة القوافل والمساعدات الاغاثية عدة مرات في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مطالبا برفع المليشيا يدها عن المساعدات الانسانية كي تصل الى مستحقيها.

وذكر فتح انها ليست المرة الاولى التي تقوم فيها المليشيا باختطاف العاملين في مجال العمل الانساني بل انها سبق وان قامت بالاختطاف والاعتداء على موظفي الصليب في صنعاء اواخر العام 2015.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet