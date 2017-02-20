وجه وزارة الصحة بسرعة علاج الجرحى.

بن دغر يوجه بصرف مرتبات موظفي الدولة بمحافظة صنعاء.

2017-02-20م الساعة 16:46

التغيير - صنعاء:

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف مرتبات موظفي الدولة بمحافظة صنعاء لشهر ديسمبر 2016م بحسب كشوفات ديسمبر 2014م.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف لمناقشة الأوضاع الخدمية والعسكرية والأمنية في المحافظة.

ونوه رئيس الوزراء بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم وباقي الجبهات ضد المليشيات الانقلابية.

وأكد أن الحكومة لن تتوانى في علاج جرحى الحرب والاهتمام بأسر الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل الوطن والوحدة والجمهورية، وصدروا أرع البطولات والانتصارات وانقذوا الوطن من صلف المليشيا الانقلابية وأجهضوا مشروعها التدميري والعدائي لأبناء اليمن.

وحيا رئيس الوزراء صمود المقاومين والمقاتلين من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في جبهة نهم والمخا وميدي وباقي الجبهات.

وقدم محافظ صنعاء تقريرا عن الأوضاع الخدمية والأمنية وأوضاع الجرحى وأسر الشهداء ورواتب موظفي الدولة في المحافظة، بعد الحصول على كشوفات المرتبات بحسب موازنة الدولة لعام 2014

ووقد وجه رئيس الوزراء وزارة المالية بصرف مرتبات موظفي الدولة بمحافظة صنعاء بحسب موارنة 2014م بمبلغ وقدرة مليار و556 مليون ريال لعدد 19 ألف و 551 موظفا.

ووجه وزارة الصحة بسرعة علاج الجرحى.

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