العون المباشر تنفذ أول حاجز مائي سعة 202 ألف متر مكعب في تعز

2017-02-20م الساعة 17:30

التغيير – صنعاء:

نفذت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن مشروع حاجز مياه الأوطئة في مديرية مقبنة محافظة تعز استفاد منه (4000) إنسان وعشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية وآلاف الأنعام .

مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي قالت إن العون المباشر تعمل من أجل توفير مياه الشرب النقية لآلاف المحتاجين في المناطق النائية بمختلف المحافظات اليمنية ضمن مشروعات خدمية وتنموية مستدامة متعددة .

وأكدت أن مشروع الحاجز المائي يعد الأول الذي تنفذه العون المباشر بهذا الحجم وسيسهم في ري الأراضي الزراعية وسقيا الحيوانات والمناحل في المنطقة التي يعمل معظم سكانها في الزراعة والرعي وتربية النحل و الحيوانات وذلك تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة للمجتمعات الأكثر فقراً .

فيما أوضح مسئول مشاريع المياه في مكتب العون المباشر المهندس عادل هزاع أن سعة الحاجز المائي تبلغ (202.000 ) متر مكعب بارتفاع (20) متراً ، وتضمن المشروع توفير خزان ترشيح ومآخذ مائية وشبكة توزيع من الأنابيب .

وبيّن أن المشروع سيوفر المياه الصالحة للشرب لـ (4000) إنسان ، وري (46) هكتاراً من الأراضي الزراعية ، فضلاً عن سقيا (5180) رأساً من الغنم و (470) خلية نحل .

ولفتت العسعوسي إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل المشروع متجاوزاً كل الصعوبات والتحديات التي واجهته نتيجة الأوضاع الراهنة وصعوبة الوصول إلى المنطقة المستهدفة ، وأعربت عن الشكر للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والسلطة المحلية بمحافظة تعز على تعاونهم وتذليل الصعاب التي واجهت تنفيذ المشروع .

وناشدت مدير مكتب العون المباشر في اليمن المانحين تقديم المساعدات والدعم بغرض إيصال المياه الصالحة للشرب إلى كافة المناطق المحتاجة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض الناتجة عن المياه الملوثة إذ يعاني (19.3) مليون إنسان في اليمن من قلة في الخدمات المائية والصرف الصحي .

الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ ثلاثين عاماً ولديها 30 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى الى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي والتعليمي وخدمات المياه ، ومحاربة الفقر، و تطوير الكفاءات البشرية ، و خلق روح التعاون والإبداع.

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