للمرافق الصحية والخدمية والمساكن الطلابية ودور الرعاية ومركز ايواء النازحين في المدينه

مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية تدشن مشروع توزيع المياه المعدنيه بتعز

2017-02-20م الساعة 19:40

التغيير -نعائم خالد:

دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية بتعز اليوم توزيع اكثر من 77,500 قنينة مياه معدنية ضمن برامج الاغاثة العاجلة في مدينة تعز وبدعم وتمويل كريم من شركة البلاد للاستثمارات العقارية ،وبإشراف من الرحمة العالمية بدولة الكويت الشقيق

واستهدف المشروع مستشفي (الجمهوري ,العسكري,الثورة,المظفر,اليمني السويدي ,الروضه , الصفوه , قسم الكلى الصناعي , مستشفي الامراض النفسيه والعصبية، مستشفى الأمل لعلاج أورام السرطان ) دار رعاية مرضي الجذام , دار الايتام صينه , تجمع النازحين بمنطقة الدحي , المساكن الطلابيه , بعض المرافق الحيوية والخدمية في المدينة . كما شمل المشروع بعض رياض الاطفال وشريحة الفئات الاشد فقراً.

واشاد وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل بدور شركة البلاد للاستثمارات العقارية علي هذا المشروع مؤكدا علي عمق العلاقة الاخوية والدعم السخي لدولة الكويت الشقيق مقدماً شكره الجزيل للرحمة العالمية بدولة الكويت

وأكد الاستاذ عبده علي نائب مدير مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل_ تعز بدور الرحمة العالمية بدولة الكويت علي الجهود المبذولة في مساندت ابناء تعز المنكوبه حيث وان هذه الاغاثة ستخفف من معانات النازحين والمتظررين والجرحي مقدماً شكره الكبير لشركة البلاد للاستثمارات العقارية دولة الكويت لهذه المعونه الطيبه والإغاثية حيث اشاد بدور التواصل للتنمية الانسانية على الاستمرارية في تقديم الاغاثة لهذه المحافظة

وافاد المهندس عبد الله البناء رئيس قسم المشاريع والتنمية المجتمعية بمكتب تعز ان هذه المشاريع ستخفف من حجم المعاناه مؤكدا علي اهمية التنسيق مع المنظمات العاملة في الميدان بغرض الوصول الي غالبية المتظررين في المحافظة مقدما شكره الجزيل لشركة البلاد في دولة الكويت وللرحمة العالمية ودولة الكويت اميراً وحكومةً وشعباً

في هذه الاثناء غمرت الفرحة قلوب المستفيدين وعبرو عن شكرهم الكبير للرحمة العالمية لتبنيها تقديم الخدمات الاغاثية العاجلة على امل الاستمرارية في دعم هذه المحافظة المنكوبة

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