رئيس الوزراء يوجه بصرف اعتمادات جمعية معاقي الحرب والواجب

2017-02-20م الساعة 19:45

التغيير – صنعاء:

وجه رئس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بصرف اعتمادات جمعية معاقي الحرب والواجب، في الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ممثل الجمعية والذي سلم لرئيس الوزراء تقريراً مفصلاً عن وضع الجمعية وما آلت الية في ظل الأوضاع التي يعيشها اليمن خاصة بعد توقف الميزانية والمعونات التي كانت تحصل عليها أسر الشهداء وكذلك القائمين على خدمة معاقي الحرب في الجمعية.

وأكد الدكتور بن دغر حرص الحكومة على رعاية أسر شهداء الحرب والواجب ومعاقين الحرب الذين دافعوا عن الثورة والجمهورية كواجب وطني وانساني.

وأشار إلى إعادة ميزانية الجمعية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمعاقين وأن الحكومة ستوفر كل الدعم لجمعية معاقي الحرب وشهداء الواجب.

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