البيضاء: المقاومة تعلن سيطرتها على عدد من المواقع في قيفة
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2017-02-20م الساعة 19:56

التغيير – صنعاء:

اعلنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، تطهيرها لعدد من المواقع التي كانت خاضعة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية ولد ربيع في يقفة رداع.

وشنت المقاومة الشعبية هجوما واسعا على مواقع المليشيا الانقلابية ما بين منطقتي العبل و المناسح، ما مكنهم من التقدم و تطهير وتصفيه مواقع حمة الحصم و الاجشاش و الخشعة الواقعة بين منطقتي العبل و المناسح، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر حتى الان والتي سقط خلالها عدد من القتلى في صفوف الميليشيا الانقلابية .

في غضون ذلك استهدف ابطال المقاومة الشعبية مواقع الميليشيا الانقلابية في جبل الثعالب الاستراتيجي بقذائف الهاون.

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