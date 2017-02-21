تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

مهرجان جرامازيس الثاني للفلكلور الشعبي متعدد الجنسيات يكرم السفير مارم

2017-02-21م الساعة 14:42

التغيير – القاهرة:

أقيم مساء الاحد بالعاصمة المصرية القاهرة مهرجان جرامازيس الثاني للفلكلور الشعبي متعدد الجنسيات في دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفي المهرجان الذي أقيم تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تم تكريم السفير الدكتور/ محمد على مارم سفير بلادنا من قبل رئيس المهرجان بوسام المهرجان الأعلى تقديرا لدوره البارز في دعم نشر الثقافة، كما تسلم السفير مارم أيضا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا درع السلام تقديرا للدور الريادي للثقافة اليمنية وبحضور المستشار عائشة العولقي مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة وعدد من الفنانين اليمنيين المشاركين في المهرجان.

شارك في المهرجان عدد من الدول وهي (روسيا – السعودية – اليمن – الامارات – اسبانيا – لبنان – البرازيل – الهند – تركيا – سوريا – فلسطين – جنوب أفريقيا – امريكا – المكسيك – انجلترا – مصر).

وحضره عدد من السفراء والشخصيات الأجتماعية والثقافية العربية والدولية، منهم الفنانة المصرية سهير المرشدي والفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد والموسيقار الكبير سليم سحاب.

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