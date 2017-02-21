مع اقتراب الجيش من بني حسن اولى عزل مديريات عبس..الميليشيات تشن حملة اختطافات
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2017-02-21م الساعة 20:15

التغيير – صنعاء:

شنت مليشيات الحوثي والمخلوع  حملة اختطافات ومداهمات للمنازل في مديرية بني حسن بمحافظة حجه ، ونقلت مصادر محلية ل#شبكة_الحطامي_عاجل

بأن المليشيا الحوثية اختطفت محمد يحي كديش ، و احمد وحيش كديش ، من قرية بني كديش ، وذلك بمساعدة الشيخ المتحوث دهل محمد طيب ، المعين من الميليشيات امينا عاما للمجلس المحلي بمديرية عبس ، وبواسطة الشيخ المتحوث عبده علي بيشي الاكوع ، واشارت هذه المصادر ان المليشيا تتهم السكان توزيع شرائح تساعد طيران التحالف على استهدافهم .

يأتي ذلك بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها المليشيات  ، كان اخرها استهداف طيران التحالف العربي لسيارة صالون تقل الاعلام الحربي ،  بعد خروجهم من عزومة غداء في بيت الشيخ دهل الطيب استهدفتهم الطائرة في عند كوبري العكاشية ببني كديش ليقتل جميع من كان على متن الصالون بحسب هذه المصادر .

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