اكدت اصطفاف جميع أبناء المحافظة بمختلف مشاربهم وأطيافهم وتوجهاتهم خلف القيادة السياسية

السلطة المحلية بتعز تهنئ الرئيس هادي بالذكرى الخامسة لانتخابه

2017-02-21م الساعة 20:43

التغيير – تعز:

بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم الاجماع الوطني الحادي والعشرين من فبراير ، وانتخاب فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية ، تتقدم السلطة المحلية بمحافظة تعز برئاسة محافظ المحافظة علي محمد المعمري بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه والحكومة وسائر اليمنيين .

كما تهنئ جميع شباب وأبناء محافظة تعز الذين انتفضوا ضد سياسات الفساد والاستئثار و التوريث متمثلة في حكم الرئيس السابق ، وخرجوا بمئات الالاف الى شوارع المدينة ، وسائر اريافها وقراها متحدين كل أدوات القمع الفاشية التي حاولت ثنيهم عن الثورة وانجاز حلمهم في التغيير وبناء الدولة اليمنية المنشودة .

وتنتهز السلطة المحلية بتعز هذه المناسبة للتأكيد على قيم الديموقراطية واحترام خيارات الشعب اليمني الذي قرر في مثل هذا اليوم اختيار قيادته السياسية عبر الانتخاب الحر .

وتشير بهذا الصدد الى مشروع الانقلاب على الدولة والاجماع الوطني من قبل تحالف الانقلاب المتمثل في عصابات الحوثي وصالح ، التي خرجت من رحم مظلم لكي تنقض على السلطة ومؤسساتها وتحتاج المدن بقوة السلاح كاشفة القناع عن نفسها ومستخدمة ما كان يفترض أنها أدوات الشعب ، للانقلاب عليه في واحدة من اسوأ الانقلابات التي شهدها العالم .

وتؤكد السلطة المحلية بتعز اصطفاف جميع أبناء المحافظة بمختلف مشاربهم وأطيافهم وتوجهاتهم خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية في معركة استعادة الدولة من ايدي الانقلابيين ودحرهم من كل شبر من تراب وطننا الحبيب .

كما تشيد بالمواقف النبيلة للاشقاء في التحالف العربي وتثمن الجهود الكبيرة للأشقاء في مساندة الشعب اليمني في دحر الميليشيات وانهاء الانقلاب وتفعيل مؤسسات الدولة .

وتحيي السلطة المحلية كل ابناء المحافظة الصامدة تعز الذين تساموا فوق الجراح وتجاوزوا كل مشاريع التخريب وتجاوزوا عوائق الحصار ونتائج الحرب المستمرة على المدينة ويقفون بشموخ في وجه الانقلاب والتمرد .

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet