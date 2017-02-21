المخلافي: الميليشيات الانقلابية باتت تشكل تهديدا حقيقيا على امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

2017-02-21م الساعة 21:08

التغيير- صنعاء:

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم في العاصمة الفرنسية باريس وزير خارجية الفرنسي جان مارك إيرولت.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات واستعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وما يمكن لحكومة جمهورية فرنسا الصديقة تقديمه من دعم على الصعيدين السياسي والاقتصادي في اعادة الامن والاستقرار والسلام واعادة الإعمار وفي مجال مكافحة الإرهاب .

وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بموقف فرنسا الداعم لليمن وحكومته وجهودها في تقديم الدعم في مختلف المجالات..مؤكداً ان الحكومة اليمنية تدعم مساعي السلام وجهود الامم المتحدة والمبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وتسعى الى السلام الدائم واعادة الاستقرار على أساس المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها للمليشيا الانقلابية بمختلف الوسائل ومنها تهريب السلاح وما يشكلة ذلك من مخالفة صريحة للقرار الاممي 2216 وما يمثله من اعاقة لجهود المجتمع الدولي من اجل السلام ومايسببه من زعزعة للامن والاستقرار الإقليمي والدولي .

وبين الوزير المخلافي خلال اللقاء أهمية ماتقوم به الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي من تأمين السواحل الجنوبية للبحر الأحمر..مؤكدا حرص الحكومة على إنهاء معاناة وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي وصالح التي لا تحترم اي مواثيق أو قوانين دولية .

وقال "ان المواطنين في مناطق الساحل الغربي مثل مثل المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية" .. موضحا ان تلك المليشيا تقوم بصورة يومية باعتقالات وتجنيد إجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين وزرع الألغام .

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتت تشكل تهديدا حقيقيا على امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

من جانبه أكد الوزير الفرنسي موقف بلاده مع اليمن وحكومته الشرعية لتوفير كل ما من شانه إحلال السلام العادل والمستدام في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ .

سبأ

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet