تدشين مشروع لإجراء 110 عملية لجرحى الحرب في تعز اليمنية

2017-02-22م الساعة 22:25

التغيير – صنعاء:

دشنت مؤسسة إيثار الخيرية مشروع العمليات الجراحية لجرحى الحرب في تعز، بتمويل من مؤسسة عيد الخيرية بدولة قطر.

ويستهدف المشروع اجراء 110 عملية جراحية لجرحى الحرب بالتعاون مع مركز العظام والمفاصل بمستشفى التعاون بالمدينة.

وأوضح وكيل محافظة تغز للشئون الصحية، الدكتور فارس العبسي، أن قسم العظام والمفاصل بمستشفى التعاون قدم خدمات كبيرة للجرحى منذ تأسيسه قبل أشهر، ولم يرصد عليه أي عمليات جراحية فاشلة.

وأضاف الدكتور العبسي أن القسم قام بعلاج نحو 1122 حالة منذ تأسيسه قبل عام، والذي تدعم تشغيله عدد من المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية وآخرها مؤسسة عيد القطرية.

حضر فعالية التدشين كلا من قيادة مكتب الصحة العامة والسكان، ومسؤولين في قيادة محافظة تعز، وكلية الطب وعدد من الأطباء والمختصين والمهتمين بهذا المجال.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet