الإرياني : على ايران اثبات جديتها للحوار مع دول المنطقة

2017-02-22م الساعة 22:30

التغيير – صنعاء:

أكد وزير الإعلام معمر الارياني أن على إيران إثبات جديتها في الدعوة للحوار مع دول المنطقة من خلال الوقف الفوري لدعمها للجماعات الخارجة عن القانون وتصدير الطائفية، وسط دعوات إلى ضمانات دولية لأي مفاوضات وتحالفات استراتيجية لمواجهة مكر إيران، في وقت أكدت أنقرة أن إيران هي المسؤولة عن حالة عدم الاستقرار التي تضرب المنطقة.

ونقلت صحيفة البيان عن الارياني قوله ان "إيران انتهجت سياسة عدائية تجاه البلدان العربية، ولا تزال تسعى لزعزعة استقرار بلدان المنطقة عبر دعمها للجماعات الخارجة على القانون، وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية، ولهذا فمن المنطق أن توقف سياساتها العدائية أولاً قبل أن تعرض على الأشقاء في دول الخليج العربية الحوار".

ولفت الى معاناة اليمن من التدخلات الإيرانية سواء عبر دعمها للميليشيا الحوثية ، أو تهريب الأسلحة وفتح معسكرات لتدريب الميليشيات وتسخير وسائل إعلامها لخدمة المشروع الانقلابي.

وأضاف وزير الاعلام ان " طهران مطالبة بإثبات حسن نيتها تجاه دول الخليج واليمن والدول العربية عموماً، إذا كانت جادة في عرضها للحوار، أما غير ذلك فإنه مجرد ذَر للرماد في العيون لأن الممارسات الإيرانية على أرض الواقع، لا تعكس جدية ومصداقية لهذا الطرح.

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