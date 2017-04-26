وكيل وزارة الإعلام يجتمع بقيادة مؤسسة وصحيفة 14 اكتوبر

2017-04-26م الساعة 20:37

التغيير – صنعاء:

اجتمع وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة عرفات مدابش، اليوم، بقيادات مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، بحضور القائم بإعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة رياض محفوظ والقائم باعمال رئيس التحرير نجيب مقبل.

وحظيت جملة من القضايا الداخلية للمؤسسة على مختلف الصعد، بنقاشات معمقة، بحضور مدراء الادارات في المؤسسة وبمشاركة من مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الاعلام، علاء القوبة.

وخرج الاجتماع بسلسلة من القرارات الهادفة الى تقويم عمل واداء المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الادارية والمالية والفنية.

واشاد وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الصحافة بأداء المؤسسة والصحيفة في الظروف الحالية، مؤكدا سعي وزارة الاعلام ممثلة بمعالي الوزير معمر الارياني لحل مشكلات المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة طوال الاشهر الماضية.

وقال إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا المضمار وفي المقدمة وزارة الإعلام، كما حث منتسبي مؤسسة وصحيفة 14 اكتوبر على بذل المزيد من المساعي لتجاوز اية أزمات تعترض سير العمل.

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