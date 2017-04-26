افتتح مستشفى المخا الحكومي وزار محطة الكهرباء وعددا من المدارس والمرافق الحكومية

محافظ تعز في مدينة المخا بعد استعادتها من أيدي الانقلابيين

2017-04-26م الساعة 20:58

التغيير- صنعاء:

ثمن محافظ محافظة تعز علي المعمري جهود هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في اعادة مظاهر الحياة لمدينة المخا المحررة وتشغيل المؤسسات والمرافق الحكومية اثناء زيارته الى المدينة اليوم الاربعاء برفقة رئيس هيئة الهلال الأحمر الاماراتي الأستاذ خالد المزروعي وفريق الهيئة .

وحيا المحافظ المعمري أثناء الزيارة البطولات العظيمة لوحدات الجيش الوطني ورجال المقاومة من ابناء المحافظات الجنوبية المسنودين بقوات التحالف العربي في تحرير واستعادة مدينة وميناء المخاء من ايدي الانقلابيين الحوثيين ومليشيات صالح التي احتلت المدينة قبل أكثر من عامين وقادت حرب شاملة تسببت في تدمير البنية التحتية المدينة ونزوح السكان منها .

مضيفا ان هذه المعركة ستظل خالدة في وجدان جميع ابناء محافظة تعز ، الذين لن ينسوا للاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة دعمهم وتخليصهم من المليشيات الانقلابية

كما تفقد محافظ المحافظة المحطة الكهربائية لمدينة المخا .

واستمع لشرح من مدير المحطة حول عمل المحطة واحتياجاتها والمعوقات التي تواجه جهود اعادة تشغيل الطاقة الكهربائية وسبل التغلب عليها يضمن تشغيل المنظومة الكهربائية خلال الايام القادمة .

وتفقد محافظ المحافظة اعمال الصيانة الجارية للمحطة والوحدات التوربينية مثمنا جهود الطاقم الهندسي والفني في تأهيل احدى هذه الوحدات بقوة 40 ميجا وات ، ومشددا على اهمية الاسراع في استكمال بقية الوحدات وأعمال الصيانة لتشغيل المنظومة الكهربائية لمدينة المخاء ثم محافظة تعز .

كما قام محافظ المحافظة بجولة تفقدية شملت عددا من المرافق الحكومية ابرزها مستشفى المخا الحكومي حيث قام محافظ المحافظة بافتتاح المستشفى بعد استكمال تأهيله وتشغيل معظم الاقسام فيه على نفقة هيئة الهلال الأحمر الاماراتي .

وزار المعمري أقسام المستشفى مثمنا الجهود الكبيرة لهيئة الهلال الأحمر في تأهيل المستشفى وتشغيله وجهود الكادر الطبي في تقديم خدماته للمرضى .

وشملت زيارة المحافظ المعمري عددا من المدارس والمرافق التي بدأت العمل بعد استكمال تأهيلها على نفقة هيئة الهلال الأحمر لدولة الامارات العربية المتحدة

رافق محافظ المحافظة أثناء الزيارة د. عبد الرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة العامة بالمحافظة ، والمهندس عارف غالب مدير عام كهرباء تعز ، ومحمد الجلال القائم بأعمال مدير مكتب التربية والتعليم وعددا من المسؤولين

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