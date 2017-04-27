الرئيس هادي يعقد اجتماعا بمجلس الدفاع الوطني ويشدد على ضرورة حفظ الامن والاستقرار في المناطق المحررة

2017-04-27م الساعة 16:29

التغيير – صنعاء:

ترأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وفي الاجتماع الذي حضره اعضاء هيئة مجلس الدفاع ،تم مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بصورها واشكالها المختلفة والتطرق الى التطورات الراهنة على مختلف المستويات .

وأكد فخامة الرئيس في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع الجميع بمسئولياتهم الوطنية والدستورية في حماية الوطن و حفظ الامن والاستقرار في مختلف المناطق المحررة ،فضلا عن شحذ الهمم وتعزيز القدرات ورفع المعنويات لحماة الوطن من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحقيق الانتصارات على القوى الانقلابية ووضع حداً لحصارها وجرائمها واعتداءاتها السافرة على المواطنين العزل والابرياء في المناطق التي لاتزال تحت سيطرتهم.

وشدد رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ، على أهمية حسن الأداء والالتزام الكامل بالعمل وفقاً لمقتضيات الضبط والربط العسكري وبما يرسخ الأمن والسكينة العامة..مشيراً إلى أن على القادة التنسيق المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة وإزالة الاحتقانات وحماية المصالح العامة وبث الاطمئنان لدى المواطن والمجتمع.

واشاد الاجتماع بكافة اشكال التعاون والتنسيق مع الاشقاء في دول التحالف وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة التي تجترح المواقف وتقدم التضحيات مع الشعب اليمني لوضع حداً للقوى الانقلابية واستعادة الدولة وانتصار الشرعية اليمنية لمصلحة الشعب اليمني قاطبة واهداف التحالف عامة .

وتناول الاجتماع جملةً من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول اعماله واتخذ بشأنها مايلزم ، كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات الهامة المتصلة بالوضع السياسي والميداني الهامة والملحة..مشيداً بنجاح مؤتمر الاستجابة للاغاثة الانسانية لليمن والذي عقد بسويسرا بتنسيق واستضافه ناجحة ومشكوره من قبل سويسرا والسويد والذي اكد من خلاله المجتمع الدولي دعمه السياسي للشرعية وجهودها في تطبيع الاوضاع في البلاد.

وثمن الاجتماع النشاط القيادي والدبلوماسي المميز لبلادنا خلال اعمال المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وجميع اعضاء الوفد ولقاءتهم الطيبة مع الامين العام للأمم المتحدة وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وسفراء الدول الــ 18 الراعية للمبادرة الخليجية ،وغيرها من الفعاليات واللقاءات الجانبية المثمرة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

....

متابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet