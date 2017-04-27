الحوثيون يشنون حملة اختطافات واسعة وعشوائية بحق المدنيين في مدينة ذمار

2017-04-27م الساعة 19:22

التغيير – صنعاء:

قال سكان محليون اليوم الخميس، إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، يشنون حملة اختطافات واسعة بحق المدنيين المعارضين لهم، في مدينة ذمار، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم (وسط اليمن).

وبحسب السكان الذين أفادوا «المصدر أونلاين»، فإن الحوثيين كثفوا من حملة الاختطافات خلال الأسبوعين الأخيرين، ضد المدنيين بشكل عشوائي، في صورة توحي بالهوس والذعر.

وأضافوا إن الحوثيين خطفوا أمس الأربعاء، محمد الذياجي (14 عاماً) والذي يعمل سائق دراجة نارية، عقب صلاة المغرب، واقتادوه إلى منطقة مجهولة.

وتابع «الحوثيون داهموا مزل المواطن ضيف الله المعمري في قرية شرارة بمديرية جهران، واعتدوا عليه بالضرب بوحشية أمام أطفاله ثم اختطفوه من منزله»، كما خطفوا كلا من الطالب الجامعي طلال الخرابي (26 عاماً).

وخطف الحوثيون حسين سيلان (18 عاماً)، الذي يعمل سائق درجة نارية.

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