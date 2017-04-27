الجوف: احتدام المواجهات بمديرية المصلو
قبل 1 ساعة, 27 دقيقة

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2017-04-27م الساعة 20:46

التغيير – صنعاء:

شهدت جبهة السلان بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف، مواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وقالت مصادر، بحسب ما نقل مجلس اعلام الجوف، ان "المعركة دارت في جبهة السلآن بمديرية المصلوب والجيش يقصف المليشيات بمختلف العيارات الثقيلة والمتوسطة ".

واكدت المصادر ان "ثبات وصمود اسطوري يسطره ابطال الجيش الذين يكبدون المليشيات خسائر باهضة في الارواح أثناء محاولة تسللهم على مواقع الجيش".

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