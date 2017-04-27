الجيش يتصدى لعملية تسلل للميليشيات في مريس بالضالع ويستهدف تحركات للميليشيات في الصفحة غرب عسيلان

2017-04-27م الساعة 20:51

التغيير – صنعاء:

تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع لمحاولة تسلل نفذتها المليشيا الانقلابية اليوم الخميس.

وقال مصدر ميداني ان المليشيات الانقلابية حاولت التسلل الى مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة “يعيس” بجبهة مريس، لكن قوات الجيش والمقاومة تصدت لها ببسالة واجبرتها على التراجع والفرار. وذكر المصدر ان مواجهات عنيفة اندلع عقب محاولة تسلل المليشيات، تكبدت خلالها خسائر كبيرة.

واكد، بحسب موقع 26 سبتمبر نت، عن سقوط اكثر من اربعة عناصر في صفوف المليشيات بين قتيل وجريح، فيما اصيب من صفوف الجيش والمقاومة الشاعر قاسم عسكر والملقب بشاعر المقاومة في مريس.

وفي جبهة عسيلان بمحافظة شبوة نفذ ابطال اللواء 26 مشاه عملية نوعية استهدفت تحركات للمليشيا الانقلابية في منطقة “الصفحة” غربي المديرية.

مصدر ميداني في جبهة عسيلان قالت ان ابطال اللواء 26مشاه اعطبوا في العملية طقما تابعا للمليشيا كان يحمل على متنه رشاش عيار 14.

وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استهدافها المتواصل في جبهة عسيلان مواقع المليشيا الانقلابية بقصف مكثف، علاوة على تنفيذ عمليات نوعية بين الحين والاخر تستهدف تحركات المليشيا.

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