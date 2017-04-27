وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول الخليج يؤكدون استمرار دعم الشرعية في اليمن

2017-04-27م الساعة 21:18

التغيير – صنعاء:

اكد وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأعرب الوزراء في تصريح صحفي عقب الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ،عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف العربي وما قاموا به لإعادة الشرعية في اليمن..مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

واشادوا بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها في هذا الاطار، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون.

وبحث الاجتماع القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعياً لبلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول مجلس التعاون، في ظل ما تواجهه دول المجلس من تحديات وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنيا، وتسارع الأحداث سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا في دول الجوار بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

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