قرار جمهوري بتعديل وزاري شمل العدل والاشغال العامه ق والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان

2017-04-27م الساعة 21:25

التغيير – صنعاء:

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 29 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم في المناصب المذكورة قرين كل اسم ..

1 ـ القاضي جمال محمد عمر وزير للعدل

2 ـ الدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق

3 ـ الدكتور ابتهاج الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل

4 ـ محمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان

5 ـ الدكتور سمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية

"سبأ".

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