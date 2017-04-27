تدشين المرحلة الثانية من حملة "تراحم لإغاثة أبناء تهامة" بمنصورية الحديدة

2017-04-27م الساعة 21:19

التغيير - أحمد كنفاني:

دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية بمديرية المنصورية محافظة الحديدة صباح اليوم المرحلة الثانية من حملة "تراحم لإغاثة أبناء تهامة" والتي تنفذها المؤسسة بتمويل من الأيادي النقية وتحت اشراف مؤسسة علا المجد للتنمية.

وخلال التدشين الذي تخلله توزيع 100 سلة غذائية تحتوي على مواد متنوعة على المعلمات المتطوعات بمدارس مديرية المنصورية و100 راس من الماشية على الأسر الأشد أحتياجا، اشاد مدير عام مديرية المنصورية سعيد موسى حكمي بدور وجهود مؤسسة التواصل للتنمية في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرية التي اضحى اليوم المواطنون في حاجة ماسة لها شاكرا كل الخيرين والداعمين للمؤسسة والتي اثبتث وبما لايدع مجالا للشك نجاحها وجدارتها وايصال كافة المعونات للمستهدفين من الفقراء والمحتاجين وتسليمها اياهم متحدية كل الصعاب وطول المسافة والبعد.

فيما عبر مدير مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية بالمحافظة صادق السعيدي عن سعادته بتدشين هذه المرحلة وايصال المعونات للمستهدفين واكد عزم واصرار المؤسسة في تنفيذ انشطتها وعمل كل ما يمكن فعله باعتبار ان ذلك واجب انساني قبل ان يكون وطني وتسخير كافة امكانياتها لتدشين العديد من المشاريع الخيرية والحملات الاغاثية خلال الايام القادمة وبما يسهم في تخفيف الاعباء وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة بين اوساط شرائح الفقراء والمحتاجين القاطنين في المناطق النائية

داعيا كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية الاستشعار بمدى حجم المعاناة التي وصل اليها معظم ابناء الشعب اليمني والقيام بمسؤولياتهم اتجاهه واغاثته وسرعة تقديم الدعم والمساعدة له قبل فوات الاوان .

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