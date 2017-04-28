مقتل مواطن في المخا بانفجار لغم أرضي

2017-04-28م الساعة 17:21

التغيير – صنعاء:

استشهد مواطن من أبناء منطقة الثوباني بالمخا غرب محافظة تعز إثر انفجار لغم أرضي صباح اليوم.

وأكد مصدر محلي أن المواطن أحمد محمد المعيطي كان في طريقه من المخا إلى موزع واستشهد نتيجة زراعة المليشيا للطريق العام بالألغام.

وقال: إن الميليشيا بعد دحرها من منطقة الثوباني قامت كعادتها بزرع مئات الألغام ضد الأفراد والآليات الثقيلة.

من جهته حذر الجيش الوطني من المرور في خط سير السيارات في الثوباني والمناطق التي لم يتم تطهيرها بعد حيث قامت الميليشيا بزرع الألغام في الطريق العام والطرق الفرعية .

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