غارات مكثفة للتحالف على الميليشيات بالساحل الغربي لليمن

2017-04-28م الساعة 17:21

التغيير – صنعاء:

تتكبد #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح خسائر كبيرة في المواجهات التي تشهدها مناطقُ الساحل الغربي لليمن.

وتسعى قوات #الجيش_الوطني لاستكمال سيطرتها على #معسكر_خالد_بن_الوليد الاستراتيجي شرق #المخا والتقدم شمالاً باتجاه مدينة #الحديدة.

هذا بالإضافة إلى #ضربات_جوية مكثفة لمقاتلات #التحالف_العربي على الساحل الجنوبي لمدينة الحديدة.

وأشار متحدث عسكري يمني، بحسب العربية، إلى سقوط عدد من عناصر #الميليشيات، إثر هجوم شنته قوات من الجيش الوطني بمختلف الأسلحة على مواقع تمركز الميليشيات عند الأطراف الغربية لمعسكر خالد بن الوليد، وفي مفرق المخا من الجهة الجنوبية.

طائرات التحالف نفذت أيضاً حملة تمشيط واسعة ضد الميليشيات في المناطق الساحلية الواقعة بين مدينتي المخا والحديدة، واستهدفت مواقع الميليشيات وأهدافاً متحركة في مديريتي التحيتا وبيت الفقيه، كما قصفت تعزيزات عسكرية جديدة للميليشيات في منطقة موزع بمحافظة تعز.

وفي العاصمة #صنعاء قصفت طائرات التحالف أهدافاً عسكرية للميليشيات منها تدمير #مخزن_أسلحة في تلة التلفزيون شمال العاصمة ومعسكري السواد وضبوة التابعين للحرس الجمهوري سابقاً جنوب العاصمة

....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet