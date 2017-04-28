السفير باحميد والبعثة الدبلوماسية في ماليزيا تبارك قرارات فخامة الرئيس

2017-04-28م الساعة 18:47

التغيير – صنعاء:

رفع السفير اليمني الدكتور عادل محمد باحميد سفير بلادنا في ماليزيا باسم البعثه الدبلوماسية وملحقياتها الفنية وكذلك الجالية اليمنية بماليزيا، رسالة تأييد ومباركة لقرارات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي صدرت اليوم.

أكد فيها باسم السفارة اليمنية وملحقياتها الفنية والجالية، ان هذه القرارات تعزز الالتفاف حول الشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى.

مشيرا الى ان هذه القرارات ترسخ بناء الدولة اليمنية الاتحادية ومؤسساتها الدستورية التي ينشدها اليمنيون، كما تعمل على تعزيز الأداء الحكومي خدمة للمواطنين

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