السفير باحميد والبعثة الدبلوماسية في ماليزيا تبارك قرارات فخامة الرئيس
قبل 51 دقيقة, 5 ثانية

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2017-04-28م الساعة 18:47

التغيير – صنعاء:

رفع السفير اليمني الدكتور عادل محمد باحميد سفير بلادنا في ماليزيا  باسم البعثه الدبلوماسية وملحقياتها الفنية  وكذلك الجالية اليمنية بماليزيا، رسالة تأييد ومباركة لقرارات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي صدرت اليوم.

أكد فيها باسم السفارة اليمنية وملحقياتها الفنية والجالية، ان هذه القرارات تعزز الالتفاف حول الشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى.

مشيرا الى ان هذه القرارات ترسخ بناء الدولة اليمنية الاتحادية ومؤسساتها الدستورية التي ينشدها اليمنيون، كما تعمل على تعزيز الأداء الحكومي خدمة للمواطنين

....

 لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

الأكثر زيارة

1العميد مجلي: انتهاء ومقتل القيادات العسكرية المهمة يسرع من هزيمة الميليشيات

2تعز: الجيش الوطني يقتحم الجهة الغربية لمعسكر خالد

3التحالف يلقي منشورات على الحديدة...تعزيزات عسكرية لاستكمال السيطرة على الساحل الغربي

4قرار جمهوري بتعيين المفلحي محافظا لمحافظة عدن

متعلقات