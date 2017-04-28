السفير باحميد يتفقد احوال الجالية اليمنية ويتجول في المجمعات السكنية التي يعيشون بها

2017-04-28م الساعة 18:55

التغيير – صنعاء:

واصل الدكتور عادل باحميد سفير بلادنا في ماليزيا زياراته التفقدية لأحوال الجالية اليمنية في مدينة سردنج بولاية سلانجور الماليزية.

حيث ادى صلاة الجمعة في مصلّى (سكاي فيللا) بمنطقة (سردنج) حيث الكثافة اليمنية الأكبر حيث التآلف والتآخي الذي يخفف من عناء الاغتراب وحيث النشاط اليماني الذي يحمل عبق الأصالة في بلاد المالاي .

و قام بجولة تفقدية لبعض من الشركات اليمنية والمطاعم والتقى بعدد من العمالة اليمنية فيها.

واكد باحميد اثناء سماعه للجالية اليمنية، على ضرورة تكاتف الجميع وان نكون كلنا سفراء لبلدنا اليمن ونعكس صورة اليمن السعيد.

حظيت زيارة السفير الى ولاية سلانجور بترحيب واسع، وتفاؤل كبير من الجالية بأن عهد جديد سيبداء للجالية اليمنية بماليزيا.

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