ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية يشيد بدور الزبيدي ويرحب بتعيين المفلحي محافظا لعدن .

2017-04-28م الساعة 19:46

التغيير – صنعاء:

اصدر ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية بيان صحفي بخصوص القرارات الجديدة التي أصدرها الرئيس هادي والتي رحب فيها القرارات الرئاسية ومشيداً بدور اللواء الزبيدي وخدمته لعدن خلال فترة توليه المنصب

وقال في بيان له، حصل "التغيير" على نسخة منه، " اننا ندرك جيداً حجم التعقيدات وشدة المعانات وطبيعة المواجهات التي نخوضها مع القوى الإنقلابية بتنوع اساليبها ووسائلها وادواتها. وقد وقفنا معا صفا واحدا وتغلبنا على كثير من المصاعب الأمنية ويعود تلك النجاحات الى تماسكنا وقد كان للواء عيدروس دورا ايجابيا في قيادة محافظة عدن خلال الفترة التي تلت استشهاد المحافظ اللواء جعفر محمد سعد".

"التغيير" ينشر نص بيان ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية:

اننا ندرك جيداً حجم التعقيدات وشدة المعانات وطبيعة المواجهات التي نخوضها مع القوى الإنقلابية بتنوع اساليبها ووسائلها وادواتها. . وقد وقفنا معا صفا واحدا وتغلبنا على كثير من المصاعب الأمنية ويعود تلك النجاحات الى تماسكنا وقد كان للواء عيدروس دورا ايجابيا في قيادة محافظة عدن خلال الفترة التي تلت استشهاد المحافظ اللواء جعفر محمد سعد.. ونحن هنا لايسعنا الا ان نشيد بدور اللواء عيدروس المحافظ السابق ونرحب بتعيين سعادة مستشار رئيس الجمهورية الاستاذ عبدالعزيز المفلحي خير خلف لخير سلف لقد كان قرار رئيس الجمهورية صائبا مؤكدين على وقوفنا الى جانب المحافظ الجديد كما وقفنا معاً مع السلف وكما نتمنى للواء عيدروس التوفيق في مهامه الجديدة بنفس الامنيات نتمناها للمحافظ الجديد عبدالعزيز المفلحي التوفيق والنجاح مؤكدين اننا لن نألو جهداً في دعم مسيرة التنمية في هذه المحافظة المدنية والوديعة .

نكرر مرة اخرى دعمنا وتأييدنا لقرارات رئيس الجمهورية وحسن اختياره وحكمته في تدروير المناصب وتجديد المسئوليات خدمة لتطوار الوطن ورفع مستوى الأداء خدمة للمواطن وأمنه واستقراره.

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