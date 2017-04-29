«مركز الملك سلمان»: أوصلنا المساعدات حتى في مناطق سيطرة الحوثيين

2017-04-29م الساعة 10:36

التغيير – صنعاء:

أكد الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن السعودية أولت اهتماماً كبيراً لدعم الوضع الإنساني في اليمن من خلال المركز، مشيراً إلى أن برامج المركز تصل إلى جميع محافظات اليمن، بغض النظر عمن يسيطر عليها.

وأوضح الدكتور الربيعة أن المركز موجود في الشمال بقدر وجوده في الجنوب وبرامجه وأنشطته أيضاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل صعدة وحجة وعمران وصنعاء، مشيراً إلى اهتمام السعودية أيضاً بالوضع الإنساني في سوريا والعراق والصومال والدول المنكوبة كافة، مبيناً تقديم المملكة من خلال المركز مساعدات لـ37 دولة بمبالغ تجاوزت 719 مليون دولار أميركي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور الربيعة في مقر البعثة الدائمة للسعودية بالاتحاد الأوروبي بجنيف أول من أمس، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، الذي استعرض من خلاله رؤية المركز ورسالته والتزامه بالقانون الدولي الإنساني والحيادية التامة التي يعمل بها وكذلك آليات العمل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

كما تحدث الدكتور الربيعة عن جهود المركز الكبيرة لمساعدة الشعب اليمني بفئاته وأطيافه ومناطقه كافة بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مبيناً أن عدد المشروعات في اليمن بلغ 124 مشروعاً متنوعاً في مجالات عدة شملت مساعدات إغاثية وإنسانية وإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، مشيراً إلى وصول المركز لجميع أرجاء اليمن عبر 81 شريكاً أممياً ومحلياً، حيث تم التركيز على مشاريع الطفل والمرأة ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال.

وأكد الدكتور الربيعة في سياق إجابته عن أسئلة الصحافيين أن السعودية تستضيف ما مجموعه 895.175 من اللاجئين الذين يعاملون كزائرين منهم 603.833 ألف يمني، و291.342 ألف سوري يمثلون ما نسبته 4.5 في المائة من عدد سكان المملكة، مؤكداً أن هناك صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات المسلحة الحوثية وتمنع وتستولي على المساعدات الإنسانية وتفرض الرسوم المالية بغية الكسب المادي لأهداف عسكرية.

وشدد الربيعة على أنه على المنظمات الإنسانية الاستفادة من المعابر الأخرى الأكثر أمناً لضمان وصول المساعدات؛ مثل ميناء عدن والمكلا والمخا أو التنسيق مع السعودية من خلال المركز للاستفادة من المعابر البرية.

وفيما يختص بالمساعدات الطبية وتأخيرها، أكد الربيعة أن قوات التحالف والحكومة الشرعية اليمنية تقوم بدور كبير في تسهيل وصول تلك المساعدات لمستحقيها بأسرع وقت وتأمين الطرق وحماية العاملين من المنظمات الإنسانية، ولكن في المقابل تستهدف الميليشيات المسلحة تلك المساعدات وتنهبها مثل ما حصل منذ أيام قليلة من الاستيلاء على مستلزمات الغسيل الكلوي المتوجهة لمستشفيات تعز، وعلى الفور، بادر المركز بتوجهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعويض المستلزمات التي نهبت حرصاً على حياة المواطن اليمني.

وعن الصعوبات التي واجهت المركز في تقديم المساعدات في اليمن، بيّن الدكتور الربيعة أن المركز لم يقف مكتوف الأيدي فيما قابله من صعوبات في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية، حيث بادر بالتعاون مع قوات التحالف ووزارة الدفاع السعودية بكسر حصار مدينة تعز من خلال الإسقاط الجوي للغذاء والدواء، كما استخدم الدواب عبر الطرق الوعرة لإيصال أسطوانات الأكسجين للمناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، مشيراً إلى تعنت الميليشيات الحوثية في نهب أو منع المساعدات التي يقدمها المركز للمتضررين.

وفي سؤال عن الوضع الإنساني في اليمن، أكد الدكتور الربيعة، أن التدهور الإنساني الأكثر هو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون جراء تعنتهم بحجز المساعدات وحرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأطفال والأمهات.

وعن مدى قيام المركز بدعم الشعب اليمني بالحديدة، بيّن الربيعة أن المركز يقوم بتنفيذ برامج كثيرة في الحديدة من خلال منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن ما تقوم به قوات التحالف هو استجابة لرغبة الشعب اليمني من خلال مخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية، وتأكيداً للروابط المتينة التي تجمع شعبي المملكة واليمن على كل المستويات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

الشرق الاوسط

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