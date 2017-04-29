مقتل 20 من الانقلابيين خلال عملية تمشيط في ميدي

2017-04-29م الساعة 11:36

التغيير – صنعاء:

لقى 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي و صالح مصرعهم، وجُرح آخرون خلال عملية تمشيط نفذها #الجيش_الوطني لمواقع ومباني جنوب غرب مدينة #ميدي بمحافظة #حجة التي يحاصرها الجيش اليمني من جميع الاتجاهات.

وقال قائد عسكري في #الجيش_اليمني إن الجيش داهم مواقع #الانقلابيين في #الحارة_الغربية و #مكتب_مجموعة_الصحيح في ميدي.

وفي سياق متصل، جدد طيران #التحالف غاراته على مواقع وتعزيزات #الميليشيات في مديريتي #مقبنة و #موزع غربي #تعز. وتم استهداف جيوب #الحوثيين في #معسكر_خالد_بن_الوليد وفي منطقة #الهاملي شرقي موزع، وقتل 5 من الميليشيات وجرح آخرون.

العربية نت

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