مستشار هادي: المشاورات وفق المرجعيات والميليشيات ترفض أي خطوات تهدف إلى تحقيق السلام

2017-04-29م الساعة 16:23

التغيير – صنعاء:

قلل الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من إمكانية استجابة الميليشيات الانقلابية لدعوة مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، باستئناف المشاورات المستندة إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وقال العامري في تصريحات إلى «عكاظ»: «إن الميليشيات الانقلابية ترفض أي خطوات تهدف إلى تحقيق السلام في ظل المرجعيات المتفق عليها وتصر على المضي في مضاعفة معاناة الشعب اليمني باختيار العنف والترويع والاختطافات والإرهاب»، موضحا أن الحكومة اليمنية بادرت بالسلام في أكثر من محطة وفق المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 ولكن المتمردين يصرون على إضاعة الوقت والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ قد قال: «إننا في المرحلة التمهيدية للعودة إلى المفاوضات قبل حلول شهر رمضان»، مشيرا إلى أن هناك خيارات عديدة قيد الدرس لتعزيز آلية التفتيش وإيجاد سبيل لخفض خطر تهريب الأسلحة إلى ميناء الحديدة.

وأفاد ولد الشيخ أن المفاوضات قد تعقد في جنيف أو الكويت.

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