احتدام المواجهات في تعز..والميليشيات تستميت لاستعادة مواقعها في البيضاء

2017-04-29م الساعة 16:34

التغيير – تعز:

احتدمت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني، المسنود من طيران التحالف العربي، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محيط معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع، غرب تعز، وذلك بعد تقدم قوات الجيش في المديرية والسيطرة على مواقع هامة في محيط المعسكر، علاوة على الوصول الى اسواء المعسكر من الجهات الشمالية والغربي، وسط تراجع الميليشيات الانقلابية بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم.

وجدد طيران التحالف العربي، غاراته المركزة والمباشرة على مواقع واهداف وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في مديريتي مقبنى وموزغ عرب، حيث كثفت من غاراتها على اوكار وجيوب ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في معسكر خالد بن الوليد وتجمعات اخرى في الهاملي، شرق موزع، ما ادى الى مقتل مالا يقل عن خمسة من الميليشيات واصابة عشرة اخرين، اضافة الى مقتل 4 اخرين واصابة خمسة من الميليشيات الانقلابية وتدمير طقمين عسكرية اثر غارات على تعزيزات عسكرية في البرح بمديرية مقبة. بحسب ما اكده مصدر عسكري في محور تعز لـ"التغيير".

وقال المصدر انه " انه "ومع تقدم قوات الجيش اليمني، وخاصة خلال الـ 48 ساعة الماضية، صعدت الميليشيات الانقلابية من قصفها العنيف على قرى واحياء تعز السكنية، في الوقت الذي تواصل فيه زراعة الغامه الكثيفة في المواقع التي تتواجد بها والاحياء السكنية في، حيث قتل احد المواطنين في جبل حبشي، الخميس، اثر انفجار لغم ارضي في مديرية جبل حبشل، واخر في الطريق ما بين مديرتي المخا وموزع". مؤكدا " مقتل القيادي الحوثي المدعو مرداس مزاقم وقيادي اخر يدعى فهد باطش في مارك منطقة المخا".

وفي جبهة البيضاء اليمنية، تجددت المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية بي جبهة الزاهر، بعد تقدم عناصر المقاومة الشعبية وسيطرتها على موقع الجماجم، اثر هجوم مباغت شنتها على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الموقع.

وقال العقيد الركن عبد الله محمد صادق الحميقاني، المتحدث الرسمي للمجلس العسكري بمديرية الزاهر، تصريح لـ"التغيير" ان "المقاومة الشعبية بمناطق آل حميقان تواصل تصديها لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تحاول استعادة مواقع تم دحرهم منها وتكبيدهم الخسائر البشرية والمادية،حيث شنت المقاومة هجوما هو الأعنف على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الجماجم حيد الملح والحصير ومواقع اخرى، وحررتها من الميليشيات الانقلابية.

واكد ان "الميليشيات الانقلابية كعادتها المليشيات تلجأ إلى استهداف منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة، الهاون ومدفعية البي عشرة وقذائف الدبابة والبي إم بي، اضافة الى تكثيفها من زراعة الالغام كثيرة كسياج أمني لمواقعهم لاعاقة تقدم المقاومة الشعبية، لأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة من شباب المقاومة نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات بموقع حيد الملح، وستة اخرين اثر قيامهم باقتحام موقع الجماجم والذي يعتبر من أهم وأقوى مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع بمديرية الزاهر، بينما يصل عدد قتلى عناصر الميليشيات الانقلابية بـ 13 عنصرا ".....

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