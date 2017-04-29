المليشيا تزرع الشواطئ الجنوبية للحديدة بحقول ألغام كثيفة لتحصد ارواح الصيادين

2017-04-29م الساعة 16:58

التغيير – صنعاء:

قالت مصادر محلية في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة، ان المواطن عادل محمد الشنيني قتل صباح اليوم بلغم في منطقة الفازة التي زرعتها مليشيات الحوثي والمخلوع بمئات من الألغام .

واضافت مصادر محلية لـ #شبكة الحطامي عاجل، ان أن المواطن عادل محمود الشنينيـ من ابناء منطقة القزعه انفجر به احد الألغام عندما كان متجها نحو البحر يبحث عن قوتا ليطعم اطفاله وعائلته ، ليختطف روحه احد الألغام التي زرعت.

واشارت هذه المصادر بأن الشهيد الشنيني يعمل في البحر مع الصيادين في سحب شباك الصيد من خارج البحر ، كما حرمت الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية عشرات الصيادين من الاصطياد في منطقة راس الحسي.

وحمل ابناء منطقه الفازه المتحوثين وعلي راسهم ، عادل عبدالواحد خبيتي ، ومحمد عمر راجح وغيرهم من المتحوثين ، الذين اشتركوا مع الحوثيين القادمين من خارج الحديدة في زراعة طرقات الصيادين من ابناء مناطقهم بألغام ايرانية الصنع لتحصد ارواح الصيادين وتهدد سلامة وامن سكان القرى في المناطق الساحلية لمديرية التحيتا .

يذكر ان المليشيات تصع حقول الغام كثيفة في مناطق السواحل الجنوبية في مديريات الخوخة والتحيتا والدريهمي وبيت الفقيه ومناطق الجاح والنخيله ، تحسبا لأي تقدم للجيش الوطني او انزال برمائي في هذه الشواطئ .

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