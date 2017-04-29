رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير الاعلام

2017-04-29م الساعة 17:01

التغيير – صنعاء:

اطمأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم على صحة وزير الإعلام معمر الإرياني الذي أجرى عملية جراحية في احد المستشفيات الأردنية.

وخلال اتصاله الهاتفي، هنأ رئيس الوزراء وزير الإعلام على نجاح العملية، سائلا الله التعجيل له بالصحة ودوام العافية.

من جانبه عبر وزير الإعلام عن امتنانه لرئيس الوزراء، مثمنا حجم المشاعر الطيبة التي تربطهما، آملاً له التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية العظيمة.

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