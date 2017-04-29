وفاة وإصابة 114 شخصاً في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول
قبل 1 ساعة, 17 دقيقة

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2017-04-29م الساعة 17:05

التغيير – صنعاء:

 توفي 28 شخصاً وأصيب 86 آخرين في 54 حادثا مروريا وقع خلال الربع الأول من العام الجاري بمحافظة صنعاء .

وأوضح تقرير صادر عن إدارة مرور المحافظة  أن 51 شصخاً أصيبوا إصابات خطيرة و 55 إصابة بسيطة , مبيناً أن الحوادث توزعت على 22 حادث دهس , 25 حوادث تصادم وسبعة حوادث انقلاب .

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية تعود إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين في صيانة المركبات وعدم التقيد بإرشادات المرور.

وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغ 20 مليوناً و550 ألف ريال , منوهاً الى أن إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها بلغ 47 مليوناً و 408 آلاف ريال .

فيما لفت نائب مدير المرور بالمحافظة العقيد محمد حسين المنصور إلى أن الفترة الماضيه من العام الجاري شهدت تطوراً ملحوظاً في أعمال الإدارة وجميع الفروع الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الإيرادات وتحسين جودة العمل رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد .

.....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

الأكثر زيارة

1تعز: الجيش الوطني يقتحم الجهة الغربية لمعسكر خالد

2قرار جمهوري بتعيين المفلحي محافظا لمحافظة عدن

3قرار جمهوري بتعديل وزاري شمل العدل والاشغال العامه ق والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان

4التحالف يلقي منشورات على الحديدة...تعزيزات عسكرية لاستكمال السيطرة على الساحل الغربي

متعلقات