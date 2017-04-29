مقتل العشرات من الميليشيات الانقلابية خلال تطهير عددا من احياء مدينة ميدي

2017-04-29م الساعة 20:19

التغيير – صنعاء:

قتل عدد من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وجرح اخرون، في عملية نوعية نفذتها قوات الجيش الوطني في مدينة ميدي ، خلال تطهيرها لعددا من المباني والتحصينات والخنادق التي كانت تتمركز فيها المليشيات الانقلابية داخل الأحياء الغربية لمدينة ميدي، وذلك بعدما احكمت حصارها الخانق على الميليشيات الانقلابية داخل المدينة وقطعت عنهم كل خطوط الامداد والتموين.

وقال قائد اللواء 82 مشاة العميد ركن/ محمد سالم الخولاني، في تصريح للمركز الإعلامي في المنطقة الخامسة، إن قوات الجيش الوطني مشطت مواقع الانقلابيين في الحارة الغربية بعد عمليات اسناد مكثفة قامت بها مدفعية الجيش الوالطني والتحالف العربي تمكنت خلالها من تطهير منطقة كدف أم القراقر، ومكتب مجموعة الصحيح العقارية، كما طهرت خنادق وتحصينات كانت تتنقل عبرها الميليشيات في أحياء المدينة المحاصرة، بالإضافة إلى قطع خط الإمداد الترابي الذي يربط أطراف مدينة ميدي بمزارع الجر .

و أكد الخولاني بأن قرابة ٢٠ من مسلحي الميليشا لقو مصرعهم كما جرح العشرات منهم، إلى جانب اغتنام الجيش الوطني كمية من الأسلحة المتنوعة بما فيها قاذفات آر بي جي ومعدلات وأسلحة متوسطة، فيما لاذ البقية بالفرار .

و أفاد العميد الخولاني بأن الفرق الهندسية نفذت عملية مسح وتطهير شاملة للمناطق والمواقع المحررة؛ حيث تمكنت الفرق من انتزاع قرابة ثلاثين عبوة ناسفة والغاما متختلفة الأحجام والمهام زرعتها الميليشيا قبل فرارها من تلك المباني والمواقع .

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي أربع غارات جوية مستهدفة تجمعات لأفراد المليشيا في مزارع نسيم جنوب شرق مدينة ميدي .

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet