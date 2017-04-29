المقاومة التهامية تستهدف الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة

2017-04-29م الساعة 19:58

التغيير – صنعاء:

قال مصدر في المقاومة الشعبية باقليم تهامة بأن أبطال المقاومة الشعبية استأنفوا اليوم السبت عملياتهم الاستنزافية لمليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة الحديدة بعد سلسلة عمليات شنتها المقاومة الاسبوع الماضي.

واضاف ان ابطال المقاومة الشعبية ا استهدفوا طقما بقنبلة يدوية كان على متنه ثلاثة من مسلحي مليشيات الحوثي في شارع جيزان بالقرب من الإنشاءات وأسفر الهجوم عن إصابة الثلاثة إصابة بالغة .

كما تمكن أبطال المقاومة الشعبية من استهداف أحد مسلحي مليشيات الحوثي بسلاح شخصي بينما كان يستقل دراجة نارية فى شارع الستين مديرية الحالي بمدينة الحديدة وأسفر الهجوم عن مصرعة بحسب مصادر المقاومة .

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