بيان المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بتعز بشان احتجاز الميليشيات الانقلابية لـ 200 قاطرة اغاثية

2017-04-29م الساعة 20:54

التغيير - نعائم خالد:

ادان المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني -- تعز احتجاز اكثر من 200 قاطرة اغاثية مخصصة لمحافظة تعز من قبل جماعة الحوثي وصالح في شارع كيلو 16 بمحافظة الحديدة.

وقال في بيان له ان "ياتي احتجاز هذه الاغاثة الغذائية من قبل جماعة الحوثي وصالح في شكله المتكرر منذ اعلان الحصار على محافظة تعز في ظل قيام تلك الجماعة بمصادرة حصص بعض المديريات المحررة في تعز مثل مديرية مشرعة وحدنان ومديرية صالة ومنع تلك الاغاثة من الوصول الى هذه المديريات"..

"التغيير" ينشر نص البيان:

تدين منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز استمرار جماعة الحوثي وصالح احتجاز قوافل الاغاثة المخصصة لمحافظة تعز والتي كان اخرها قيام جماعة الحوثي وصالح يوم الخميس 19 ابريل 2017 باحتجاز اكثر من 200 قاطرة تحمل المواد الاغاثية من حصة محافظة تعز والمخصصة تلك الاغاثة لعدد 12 مديرية من اجمالي 23 مديرية .

حيث كان من المقرر ان تصل تلك الاغاثة الغذائية لمديريات ( الشمايتين -- مقبنة -- الوازعية - باب المندب -- صالة -- المعافر -- خدبر -- سامع -- حيفان -- ماوية - المواسط -- الصلو )

وياتي احتجاز هذه الاغاثة الغذائية من قبل جماعة الحوثي وصالح في شكله المتكرر منذ اعلان الحصار على محافظة تعز في ظل قيام تلك الجماعة بمصادرة حصص بعض المديريات المحررة في تعز مثل مديرية مشرعة وحدنان ومديرية صالة ومنع تلك الاغاثة من الوصول الى هذه المديريات.

وبهذا الصدد تناشد منظمات المجتمع المدني في تعز كافة المنظمات الدولية الانسانية بالتخاطب مع جماعة الحوثي وصالح بسرعة الافراج عن تلك الاغاثة المحتجزة ، مطالبن في الوقت نفسه برنامج الغذاء العالمي والمنسق الانساني للشؤون الانسانية في اليمن بتغيير مسار ترحيل الاغاثة لمحافظة تعز عبر مناطق آمنة تضمن الاستمرار بايصال هذه الاغاثات لمحافظة تعز وذلك عبر المنفذ الوحيد والآمن المتمثل بميناء عدن بعد كسر الحصار الجزئي في شهر اغسطس 2016 عبر طريق الضباب المرتبط بمدينة تعز والمؤدي الى مدينة التربة المرتبط طريقها بطريق محافظة عدن والذي سبق للبرنامج الغذائي الترحيل الاغاثي لمرة واحدة فقط عبر طريق

عدن - تعز وامتنع عقب ذلك من الاستمرار في الترحيل للاغاثات عبر طريق عدن -- تعز رغم وصول كمية الاغاثة كاملة لمحافظة تعز عبر هذه الطريق بكل امان وبكل يسر وبدون اي معوقات .

صادر عن :

المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني -- تعز

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