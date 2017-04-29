السفير الامريكي يؤكد فتح مكتب للسفارة في عدن

2017-04-29م الساعة 21:03

التغيير – صنعاء:

أكد السفير الأمريكي لدى بلادنا ماثيو تولر خلال لقائه اليوم محافظ محافظة عدن عبدالعزيز المفلحي ،اعتزام السفارة فتح مكتب لها في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة القادمة.

وناقش محافظ عدن مع السفير الأمريكي الأوضاع في العاصمة المؤقتة والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية.

واكد السفير ماثيو تولر، بحسب ما نقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، دعم الإدارة الأمريكية للشرعية في بلادنا ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ولتوجهاتها التي تتخذها لمصلحة الشعب اليمني لما من شانه الاهتمام بحياة المواطن والتخفيف من معاناتهم.

وجدد السفير الأمريكي دعم بلاده لجهود التنمية والاستقرار في اليمن ومحاربة الارهاب.

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