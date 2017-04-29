بن دغر يوجه بصرف مستحقات الربع الأول من العام ٢٠١٧ للطلاب الدارسين في الخارج

2017-04-29م الساعة 21:34

التغيير – صنعاء:

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف المستحقات المالية للربع الأول من العام ٢٠١٧ للطلاب الدارسين في الخارج من جميع جهات الابتعاث وذلك بناءاً على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بصرف مبلغ وقدره ( 12,995,356$) اثنا عشر مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وخمسون دولار أمريكي وهي المستحقات المالية للربع الاول من العام ٢٠١٧ للطلاب الدارسين في 38 دولة في الخارج.

وأشارت التوجيهات الى انه سيتم صرف المستحقات بحسب الكشوفات الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وايقاف الصرف للمتواجدين خارج بلد الدراسة،وايقاف الصرف لاي طالب إلا بعد رفع وثائقة كاملة لقطاع البعثات والمتمثلة في ( صورة طبق الأصل من قرار الايفاد، وصورة من مذكرة الوصول لبلد الدراسة في أول رحلة إلى بلد الدراسة، وصورة من شهادة القيد في الجامعة التي يدرس فيها، وصورة من بيان الدرجات لمختلف السنوات والسنة الحالية، وتقرير المشرف العلمي لطلاب الدراسات العليا، وخطاب من الجامعة باجمالي الرسوم الدراسية والرسوم المدفوعة والمتبقية على الطالب)،وايقاف الصرف لأي طالب تجاوز مدة الايفاد بحسب قرار الإيفاد.

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