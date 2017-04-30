«درون» أميركية تطيح 3 عناصر من «القاعدة» في شبوة

2017-04-30م الساعة 09:24

التغيير – صنعاء:

أعلن مسؤول في أجهزة الأمن اليمنية، أن ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة قتلوا أمس (السبت) في قصف نفذته طائرة أميركية من دون طيار في جنوب اليمن.

وكان الثلاثة في سيارة في مديرية الروضة بمحافظة شبوة (جنوبا) عندما استهدفهم «صاروخ أطلقته طائرة أميركية بلا طيار»، على ما أكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المسؤول أن اثنين من الإرهابيين قتلا على الفور، فيما قضى الثالث متأثرا بجروحه في المستشفى الحكومي في مدينة عزان القريبة من مكان الهجوم.

وقتل الأحد الماضي خمسة أعضاء في «القاعدة» وثلاثة مدنيين في هجوم مماثل في المحافظة نفسها، في الوقت الذي بدأت فيه واشنطن تكثف من عملياتها ضد الإرهابيين في اليمن منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرئاسة، وتحديدا منذ 28 فبراير (شباط) الماضي.

وتخشى الولايات المتحدة من تعزيز تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب نفوذه، مستغلا الفوضى الناجمة عن الحرب، وكذلك من تنظيمه هجمات على الأراضي الأميركية.

وفي مارس (آذار) الماضي، أكدت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن إدارة ترمب أعطت البنتاغون الضوء الأخضر لشن غارات جوية أو عمليات كوماندوز في اليمن من دون موافقة مسبقة من البيت الأبيض.

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