العزاعز.. أول عزلة في مدينة تعز تنهي العام الدراسي بنجاح

2017-04-30م الساعة 10:01

التغيير - صبري العزعزي:

نجحت مبادرة مجتمعية في عزلة العزاعز بمدينة تعز، في استكمال العملية التعليمية وانهاء العام الدراسي 2016/2017م، في كافة مدارس المنطقة، لتكون بذلك أول عزلة في مدينة تعز تنهي عامها الدراسي بنجاح كبير رغم الحرب والحصار.

وأكدت الهيئة التنفيذية لصندوق دعم التعليم في العزاعز، على نجاح المبادرة المجتمعية التي تقدم بها الصندوق في استئناف العملية التعليمة واستكمال تدريس ما تبقى من متطلباتها التعليمية للعام الدراسي 2016/ 2017م، في مدارس العزلة السبع، التي تضم أكثر من خمسة ألاف طالبا وطالبة.

وقال المهندس عبدالسلام عبدالله حزام المدير التنفيذي للصندوق أنهم تمكنوا من جمع مبلغ خمسة ملايين ريال كتبرعات من أبناء المنطقة، تم توزيعها على المعلمين والمعلمات بحسب الكادر التعليمي في كل مدرسة، وبمبالغ رمزية لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الكادر التعليمي، ولمدة شهرين وهي الفترة الزمنية التي تبقت من الفصل الدراسي الثاني.

و أشاد عبدالسلام بالطاقم التعليمي في المدارس "الذين استشعروا المسؤولية وعملوا بإخلاص وتفانٍ رغم ظروفهم الصعبة التي يعانون منها من أجل إنجاح المبادرة واستكمال العملية التعليمية بكل متطلباتها، بل ان نشاطهم تعدى ذلك إلى إحياء الأنشطة المصاحبة لها، كالدوري المدرسي، والإذاعة، ومسابقات الغناء والإنشاد، وإقامة المعارض الفنية من رسم وتصميم وغيرها من الأنشطة المدرسية.

ووجه شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح المبادرة التي عكست مستوى وعي متقدم وإدراك كبير بأهمية العمل التعاوني لدى أبناء المنطقة الذين لم يتخلوا عن دورهم تجاه مجتمعهم ولا سيما التجار والمغتربين وأولياء الامور الذين شاركوا في نجاح هذه المبادرة.

وأوضح أن مجلس أمناء صندوق دعم التعليم بصدد إقامة مهرجان تكريمي لمدراء المدارس والمعلمين المتميزين الذين أسهموا في نجاح مبادرة استئناف العملية التعليمة.

من جهته أشاد الأستاذ خالد الشيباني المدير العام لإدارة التربية والتعليم في مديرية الشمايتين، بجهود صندوق دعم التعليم في العزاعز، ومبادراته الهادفة التي "جعلت عزلة العزاعز شعلة تضيء لكل العزل المجاورة."

وأعتبر الشيباني في كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي الذي أقامته مدرسة التعاون، أن الإنجازات التي تحققت تشكل امتدادا حقيقيا للعمل التعاوني الذي جسده أبناء العزلة منذ السبعينات، وليست غريبة عن أبناء العزاعز.

وأضاف "بلادنا في الوقت الراهن تمر بمنعطف خطير ومرحلة صعبة ومع ذلك فقد استطعتم بتكاتفكم أن تحققوا نجاحا رائعا في مجالات متعددة كان التعليم أبرزها".

وطالب الشيباني إدارة صندوق دعم التعليم بالمزيد من التنسيق مع الجهات الرسمية للارتقاء بدوره المهم، شاكرا كل القائمين على صندوق دعم التعليم بالعزاعز لجهودهم المشرفة وإنجازاتهم الرائعة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا.

وكان صندوق دعم التعليم في العزاعز قد تقدم بمبادرة مجتمعية بالتنسيق مع مدراء ومعلمي مدارس العزلة، لاستئناف العملية التعليمية مقابل مبالغ رمزية تدفع اسبوعيا للمعلمين نظير جهودهم. وبذلك تكون عزلة العزاعز أول عزلة تنجح في إنهاء الفصل الدراسي الثاني في كافة مدارسها، في محافظة تعز التي أوقفت الدراسة في مدارسها لعدم صرف مرتبات المعلمين فيها.

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