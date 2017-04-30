ابتهاج الكمال تؤدي اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية
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2017-04-30م الساعة 19:05

التغيير –صنعاء:

ادى اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الدكتورة ابتهاج الكمال بمناسبة تعيينها وزير للشئون الاجتماعية والعمل.

ووجها فخامة الرئيس بما يلزم لتعزيز وتفعيل دور الوزارة المعنية باحتياجات شرائح هامة من المجتمع وتعزيز وتفعيل الشراكة الوطنية والمجتمعية مع المنظمات الدولية والجهات المانحة بما يعزز الاستقرار وجوانب البناء والتنمية التي يحتاجها اليمن .. متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها .

من جانبها عبرت الدكتورة الكمال عن امتنانها للثقه التي منحت لها.. مؤكدة انها ستبذل كل امكاناتها وجهودها لخدمة وطنها ومجتمعها والعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس باعتبارها برنامج عمل اولوياتها القادمة.

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