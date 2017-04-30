خلال فعالية تكريم لموظفي شركة "هرتز" في العيد العالمي للعمال

السامعي : أنتم رأس المال الحقيقي والروح التي تحيا من خلاله الشركة

2017-04-30م الساعة 19:32

التغيير – صنعاء:

إحتفاءا بعيد العمال العالمي الذي يصادف الاول من مايو من كل عام قامت شركة العالمية للنقل السياحي " هرتز" بعمل فعالية تكريمية رمزيه لموظفيها تقديراً لجهودهم الاستثنائية واضطلاعهم بكل المسئوليات الادارية المنوطة ، وتقديراً منها لحماسهم الكبير الذي يبدونه خلال كل المهام الادارية ، وذلك رغم كل الظروف التي تمر بها بلادنا والواقع الاقتصادي المتردي منذ اكثر من عامين .

وخلال الفعالية التي حضرها الاستاذ مجيب الفاتش مدير مكتب الشون الاجتماعية بالأمانة القى الاستاذ عمر السامعي نائب مدير شركة العالمية للنقل السياحي" هرتز " كلمة عبر فيها عن تقديره البالغ بالدور الكبير الذي يقوم به الموظفون من خلال النهوض بمستوى العمل الاداري والميداني ، باعتبارهم الكيان الحقيقي والروح التي تحيا من خلالها الشركة .

وأكد السامعي في كلمته على أن الموظفين هم البوصلة الدائمة التي تحدد مسار الشركة واتجاهاتها المستقبلية وموكدا في الوقت ذاته على ان القيم المؤسسية والتراكم المهني والخبرات الادارية التي يتحلى بها الموظفون قد شكلت الهوية الحقيقية لهذه المؤسسة ما جعلها تصمد وسط كل هذه المتغيرات .

مضيفاً " إن وجودنا جميعا اليوم في هذا الحفل التكريمي قد برهن على عمق الانتماء لهذه المؤسسة الادارية ، وبشكل قد ارتقى لنصبح كيان أسري واحد .

وفي ختام كلمته أثنى السامعي على كل الموظفين معربا عن شكره العميق لهم ولقيادة الشركة ممثلة بالأستاذ محمد الاسودي .

وفي سياق متصل قدم الاستاذ مجيب الفاتش مدير مكتب الشون الاجتماعية في كلمته الشكر والتقدير لكل الموظفين بهذه المناسبة معتبرا أن التعامل الراقي والنهج المؤسسي الذي تنتهجه مجموعة العالمية بشكل عام وشركة هرتز بشكل خاص قد أوجد هذه البيئة الصحية والادارية الناجحة التي يفخر بها الجميع ، وموكدا على ان هذا الاحتفاء يشكل نهجا سليما ورابطا اداريا يعزز مبدا الثقة ويأخذ الجميع نحو النجاح والتألق .مثنيا في ختام كلمته على الجميع .

وبدورهم جدد الموظفون في كلمتهم التي القتها بالنيابة عنهم الأستاذة بشرى ابو هاشم عن شكرهم وتقديرهم الكبير لقياداتهم الادارية ، مثمنين الدور البارز للأستاذ علوان الشيباني رئيس مجلس ادارة مجموعة العالمية ، آملين ان تبقى هذه المبادي هي العنوان الاسمى والطريق الاجمل من أجل غد افضل ومستقبل مغمور بالنجاحات

...

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet