حملة إغاثة ماليزية للشعب اليمني عبر وكالة الاغاثة الماليزية والسفارة اليمنية بكولالمبور

2017-04-30م الساعة 19:43

التغيير – صنعاء:

انطلاقا من الدور الانساني الكبير الذي تقوم به مملكة ماليزيا تجاه المنكوبين من جراء الكوارث والحروب والنزاعات وبرعاية كريمة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الماليزي دكتور احمد زاهيدي حميدي، أطلقت وكالة الاغاثة الماليزية بالتعاون مع السفارة اليمنية في كوالالمبور الليلة الخيرية لصالح اليمن تدشينا للحملة الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني داعين كافة المتبرعين وأهل الخير من الأفراد والمؤسسات الى نجدة إخوانهم المشردين واللاجئين من اليمنيين ضحايا الأحداث الجارية .

و ألقى سفير بلادنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد كلمة في حفل التدشين استهلها بالشكر الجزيل للمنظمين في وكالة الاغاثة الماليزية وللحكومة الماليزية وكل من ساهم في إطلاق هذه الحملة.

واستعرض باحميد ما يقدمه الجانب الماليزي لليمن من دعم على كافة المستويات ونوه الى عمق العلاقات الاخوية بين البلدين كما نقل شكر فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي وكذلك الحكومة اليمنية والشعب اليمني للجانب الماليزي ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل والمستمر لاخوانهم اليمنيين.

كما تطرق السفير باحميد في كلمته إلى جملة من المؤشرات للحالة الانسانية في اليمن والاوضاع المأساوية جراء الممارسات المليشاوية للانقلابيين وما تسببت به من كوارث إنسانية في كافة القطاعات.

وفي كلمته في الحفل التي القاها نيابة عنه الوزير بمكتب رئيس الوزراء سيناتور باول كوان أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الماليزي دكتور احمد زاهد حميدي بعمق العلاقات الماليزية اليمنية مؤكدا الموقف المبدأي لماليزيا في دعم الشرعية الدستورية وتقديم الدعم في المجال الاغاثي والانساني للشعب اليمني ودعم ومساندة جهود المبعوث الاممي الى اليمن.

وهذا وقد كانت وكالة الاغاثة الماليزية قد أرسلت فريقا ميدانيا الى اليمن نهاية شهر مارس الماضي بالتنسيق مع السفارة اليمنية في كوالالمبور و اللجنة العليا للاغاثة بزيارة لليمن وشملت محافظات تعز وعدن وحضرموت وأبين قامت الوكالة خلالها بالاطلاع على الوضع الانساني وتقديم مساعدات اغاثية لليمن استجابة للدعوة الانسانية التي اطلقتها الامم المتحدة لمواجهة التحديات التي تتهدد الشعب اليمني جراء الحرب

..

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet