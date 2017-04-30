مجلس إدارة شركة النفط يهدد باستقالة جماعية لهذه الأسباب

2017-04-30م الساعة 20:53

التغيير- صنعاء:

جراء ما يمارس من مؤامرة ضد شركة النفط اليمنية من اجل عدم عودة نشاطها صرح مصدر مسؤول في مجلس مديري شركة النفط في بيان عاجل مساء اليوم , انه إذا لم يتم تشغيل المنشآت التابعة للشركة ومصارفها النقدية والإفراج عن صادرات الشركة والسماح لها بممارسة عملها وفرض سيطرتها على كافة مرفقاتها ’ فإن المجلس سيقدم استقالة جماعية ومعلنة ومسببة في مؤتمر صحفي لتخلي مسؤوليتاها أمام الشعب .

وكانت مصادر في شركة النفط اتهمت نافذين تابعين للجنة الثورية بعرقلة عمل الشركة و السيطرة على مرافقها في الحديدة , وكذا القيام بعرقلة الافراج عن المخصصات المالية , والعمل على افشال الشركة وتوقيف نشاطها .

واكدت المصادر ان لوبي الفساد المرتبط بتجار السوق السوداء والمتضرر من عودة نشاط شركة النفط اليمنية يعمل ليل نهار على وضع العراقيل أمام نشاط الشركة .

وهددت المصادر بكشف تفاصيل تلك العراقيل التي تستهدف استغلال المواطن اليمني وتسليمه لتجار السوق السوداء في مؤتمر صحفي .

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