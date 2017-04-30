الناطق الرسمي لمسيرة البطون الخاوية : تم استكمال التحضير والتنسيق للمسيرة وستنطلق في موعدها الأثنين القادم .

2017-04-30م الساعة 20:54

التغيير- صنعاء:

تتواصل التحضيرات والاستعدادات لانطلاق مسيرة البطون الخاوية تعز عدن للمطالبة بصرف رواتب الموظفين وإغاثة مدينة تعز .

فهد العميري الناطق الرسمي للمسيرة أكد أن المسيرة ستنطلق في موعدها المحدد يوم الاثنين الأول من مايو ولا صحة صحة للشائعات التي تتحدث عن تأجيل المسيرة مؤكدا أن السبب الوحيد الذي سيؤدي إلى توقف المسيرة هو صرف رواتب جميع الموظفين للثمانية الأشهر الماضية دفعة واحدة قبل يوم الانطلاق .

ودعا المتحدث الرسمي جميع الموظفين والمواطنين إلى المشاركة بالمسيرة مشددا أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الموظفين والمواطنين بصرف النظر عن الانتماء كون المسيرة مطلبية حقوقية بعيدا عن الدوافع السياسية .

وقال العميري : لم يعد السكوت مجدياً، فنحن بلا رواتب للشهر الثامن على التوالي والناس تموت جوعاً، لذا قررنا أن ننظم هذه المسيرة كصرخة ليسمع العالم معاناتنا وللضغط على الحكومة من أجل صرف رواتبنا، إنها مسيرة الجياع ، المهددين بالموت جوعاً"

المتحدث الرسمي باسم المسيرة أكد أن اللجنة الإشرافية واللجان المنبثقة عنها استكملت مراحل الإعداد والتحضير للمسيرة وأبلغت السلطات المحلية والجهات الأمنية الواقعة في خط مرورها وفي العاصمة عدن بموعد انطلاق المسيرة .

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بزيارة عدن التقت بكل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب ومحافظ تعز علي المعمري وسلمتهما رسائل ابلغتهم بموعد انطلاق المسيرة وطالبتهم بتحمل مسؤوليتهم القانونية في تأمينها وحماية المشاركين فيها .

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