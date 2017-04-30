ناشطون حقوقيون واعلاميون يعلنون عن اطلاق حملة اعلامية لتجديد الرفض لانتهاكات الميليشيات ضد الصحافة

2017-04-30م الساعة 20:58

التغيير- صنعاء:

تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة "3 مايو" يعتزم ناشطون وحقوقيون واعلاميون إطلاق حملة إعلامية واسعة لتجديد الرفض لانتهاكات جماعة الحوثيين ضد الصحافة في صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتها باليمن، والمطالبة بسرعة إطلاقهم.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد الانتهاكات وانتقالها الى مرحلة خطرة جدا دشنتها جماعة الحوثي بإصدار حكم الإعدام ضد الزميل يحيى عبدالرقيب الجبيحي ،، في الوقت الذي لايزال 16 صحفيا مختطفا لدى جماعه الحوثي وصحفي لدى تنظيم القاعده الارهابي في المكلا .

وتهيب نقابة الصحفيين اليمنيين بكافة منتسبيها وزملاء المهنة والناشطين والحقوقيين والسياسيين وجميع فئات ومكونات الراي العام التفاعل مع الحملة عبر الهاشتاق الذي خصص لها.

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