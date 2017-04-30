المنطقة العسكرية الخامسة تعلن عن مقتل قيادي حوثي في ميدي

2017-04-30م الساعة 21:09

التغيير – صنعاء:

قتل الشيخ القبلي البارز يحيى​ صالح مصلح أسعد أحد وجهاء مديرية الشاهل بمحافظة حجة و أبرز قيادات مليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة ميدي شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية ، بحسب المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة، إن عضو المجلس المحلي عن المؤتمر في مديرية الشاهل الشيخ/ يحيى أسعد لقي مصرعه في المعارك التي دارت صباح الجمعة الماضية بين المليشيات الانقلابية وقوات الجيش الوطني في جنوب غرب مدينة ميدي .

و أضافت المصادر أن جثة القيادي الحوثي يحيى أسعد وصلت أمس السبت إلى مسقط رأسه في قرية حيبان مديرية الشاهل، وتم تشييعه بحضور قيادات الحوثي في المديرية.

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